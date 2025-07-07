В ВСУ показали видео, как выглядит Константиновка «до и после» начала полномасштабной войны

Константиновка «до и после» начала полномасштабной войны. Фото: кадр из видео

Армия РФ целенаправленно уничтожает город Константиновка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ, опубликовал видео города «до и после» начала полномасштабной войны.



С начала 2025 года Константиновка подверглась более 500 обстрелам, пострадали более 260 человек, разрушены более 2700 объектов.



«Действия врага не обоснованы ни одной военной необходимостью. Россияне терроризируют гражданское население, убивают мирных граждан. Их цель – не только военные. Их цель – гражданские. Когда-то уютный развивающийся город оккупанты постепенно превращают в руины», – отметили в Сухопутных войсках.

Напомним, что 6 июля в Константиновке из-за обстрела погибла семейная пара, трое детей остались без родителей.