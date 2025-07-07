У ЗСУ показали відео, як виглядає Костянтинівка «до та після» початку повномасштабної війни

Костянтинівка «до та після» початку повномасштабної війни. Фото: кадр із відео

Армія РФ цілеспрямовано знищує місто Костянтинівка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ, опублікувавши відео міста «до та після» початку повномасштабної війни.



З початку 2025 року Костянтинівка зазнала понад 500 обстрілів, постраждали понад 260 людей, зруйновані понад 2700 об'єктів.



«Дії ворога не обґрунтовані жодною військовою необхідністю. Росіяни тероризують цивільне населення, вбивають мирних громадян. Їхня ціль – не лише військові. Їхня ціль – цивільні. Колись затишне місто, що розвивається, окупанти поступово перетворюють на руїни», – зазначили в Сухопутних військах.

Нагадаємо, що 6 липня у Костянтинівці через обстріл загинула сімейна пара, троє дітей залишилися без батьків.