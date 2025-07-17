В Минобороны РФ заявили, что Украина якобы готовит провокацию с подрывом 550 тонн аммиака в Донецкой области

В военном ведомстве РФ заявили о якобы подготовке Украиной провокации с подрывом большого количества аммиака в Донецкой области. Фото: Минобороны России

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-майор Алексей Ртищев заявил, что Украина якобы намерена подорвать распределительный пункт аммиака в Новотроицком Донецкой области, чтобы обвинить Россию в создании техногенной катастрофы.

Об этом сегодня сообщает Минобороны РФ.

«В ходе оперативных мероприятий 3 июля 2025 года был установлен факт размещения военнослужащими ВСУ в крупном распределительном пункте аммиака в районе населенного пункта Новотроицкое антенно-мачтового оборудования. Предприятие является объектом опасности первого класса, а при его поражении в результате удара возможен выброс в окружающую среду более 550 тонн жидкого аммиака», — сказал Ртищев в ходе брифинга.

По его словам, впоследствии Украина якобы рассчитывает обвинить Россию в умышленном создании техногенной катастрофы.

«Подобные провокации являются частью киевской тактики по созданию “химического пояса” — расстановке и подрыву емкостей с токсичными химикатами в районах боевых действий российских войск», — заявил он.

В качестве доказательств Ртищев представил якобы оригинал письма замдиректора предприятия «Укрхимтранс-аммиак» в адрес начальника областной военной администрации, в котором подтверждается размещение на объекте оборудования военного назначения.

Из материалов следует, что речь идет о Новотроицком Краматорского района, говорится в сообщении.