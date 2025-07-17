Из-за дефицита воды на оккупированной Донетчине могут быть проблемы с электричеством

Зуевская ТЭС под контролем группировки «ДНР». Фото: wikipedia.org

Дефицит воды на оккупированной территории Донецкой области оказывает негативное воздействие на энергетическую отрасль. Так называемый «министр угля и энергетики ДНР» Денис Епифанов заявил, что ситуация с водоснабжением угрожает нормальной работе электростанций, так как вода необходима для их охлаждения.



По его словам, основной источник воды для ТЭС, включая Зуевскую станцию, — канал Северский Донец — Донбасс, который был закрыт в 2022 году — с началом полномасштабного наступления РФ. После этого водоснабжение станции стало зависеть от Ольховского и Зуевского водохранилищ, однако уровень воды в этих резервуарах продолжает снижаться.



Епифанов отметил, что уровень технической воды в пруде для охлаждения станции должен быть не ниже 7-8 метров, а критическая отметка — 5 метров. В настоящее время пруд находится на уровне 6,95 метров, что создает угрозу остановки насосов и срыва работы станций.



Дефицит воды серьезно влияет на стабильность электроснабжения как для населения, так и для экономики на оккупированной территории, так как Зуевская электростанция обеспечивает примерно треть всей электроэнергии для региона.

Как сообщалось, на оккупированной территории Донецкой области заканчивается вода. Водохранилища, питающие Донецкую агломерацию, были в плачевном, истощенном состоянии еще весной этого года. К лету ситуация только усугубилась.