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На ВОТ растёт число детских отравлений из-за грязной воды

03 июля 2025, 12:00

На ВОТ растёт число детских отравлений из-за грязной воды

Мальчик с симптомами отравления держит в руках стакан с грязной водой — последствие отсутствия безопасного водоснабжения на оккупированных территориях. Фото: ИИ Мальчик с симптомами отравления держит в руках стакан с грязной водой — последствие отсутствия безопасного водоснабжения на оккупированных территориях. Фото: ИИ

Грязная вода и ограниченная медицинская помощь вызывают рост детских заболеваний на временно оккупированных территориях. Активисты движения «Жовта Стрічка» сообщают о росте случаев кишечных инфекций среди детей в оккупированных районах Запорожской, Херсонской и Луганской областей.

Наиболее распространённые симптомы: сильные боли в животе, температура, рвота и диарея. Особенно страдают сёла, где отсутствует централизованное водоснабжение или вода подаётся всего несколько часов в сутки. Людям советуют «промывать желудок дома» и по возможности не обращаться в медучреждения. Активистка, работающая в школе, подтверждает ситуацию.

«А я уже и забыла, что бывает по-другому. Часто у детей симптомы отравления появляются как будто ни с того ни с сего, и ребёнок на неделю выпадает из жизни. Лечат в основном активированным углём. Во время учебного года раз в неделю кто-то с таким отравлением — стабильно. Думаю, это действительно из-за воды», — рассказала женщина.

Одной из ключевых причин ухудшения ситуации называют резкое сокращение доступа к качественной питьевой воде после подрыва россиянами Каховской ГЭС.



Напомним, одним из последствий подрыва плотины Каховской ГЭС и последующего затопления ряда населенных пунктов стал не только дефицит питьевой воды, но и ее качество.

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