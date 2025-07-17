Через дефіцит води на окупованій Донеччині можуть бути проблеми з електрикою

Зуївська ТЕС під контролем угруповання «ДНР» Фото: wikipedia.org

Дефіцит води на окупованій території Донецької області негативно впливає на енергетичну галузь. Так званий «міністр вугілля та енергетики ДНР» Денис Єпіфанов заявив, що ситуація з водопостачанням загрожує нормальній роботі електростанцій, оскільки вода необхідна для їхнього охолодження.



За його словами, основне джерело води для ТЕС, включаючи Зуївську станцію, — канал Сіверський Донець — Донбас, яке було закрито 2022 року — з початком повномасштабного наступу РФ. Після цього водопостачання станції почало залежати від Ольховського та Зуївського водосховищ, проте рівень води у цих резервуарах продовжує знижуватися.



Єпіфанов зазначив, що рівень технічної води у ставку для охолодження станції має бути не нижчим за 7-8 метрів, а критична позначка — 5 метрів. Зараз ставок становить 6,95 метрів, що створює загрозу зупинки помп і зриву роботи станцій.



Дефіцит води серйозно впливає на стабільність електропостачання як для населення, так і для економіки на окупованій території, оскільки Зуївська електростанція забезпечує приблизно третину всієї електроенергії для регіону.

Як повідомлялося, на окупованій території Донецької області закінчується вода. Водосховища, що живлять Донецьку агломерацію, були у жалюгідному, виснаженому стані ще навесні цього року. До літа ситуація лише посилилася.