Останки еще 16 российских военных нашли среди переданных Украине тел погибших

Среди переданных Украине тел погибших в рамках обмена украинские криминалисты нашли останки еще 16 военных ВС РФ. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.
Отмечается, что эксперты в ходе исследования останков, которые Россия передала под видом тел украинских военнослужащих, обнаружили шевроны и тату с типичной российской символикой, а также элементы формы и другие признаки принадлежности погибших к военным ВС РФ.
МВД Украины указывает, что обнаруженные останки Россия передала во время «недавних репатриаций».
Ранее украинская сторона уже сообщала о передаче останков российских военных под видом тел украинских военнослужащих.
Напомним, 17 июля состоялся очередной обмен телами погибших между Россией и Украиной.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях