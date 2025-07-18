Останки еще 16 российских военных нашли среди переданных Украине тел погибших

Останки российских солдат обнаружили среди переданных украинской стороне тел погибших военнослужащих в рамках недавнего обмена. Фото: МВД Украины

Среди переданных Украине тел погибших в рамках обмена украинские криминалисты нашли останки еще 16 военных ВС РФ. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Отмечается, что эксперты в ходе исследования останков, которые Россия передала под видом тел украинских военнослужащих, обнаружили шевроны и тату с типичной российской символикой, а также элементы формы и другие признаки принадлежности погибших к военным ВС РФ.

МВД Украины указывает, что обнаруженные останки Россия передала во время «недавних репатриаций».

Ранее украинская сторона уже сообщала о передаче останков российских военных под видом тел украинских военнослужащих.

Напомним, 17 июля состоялся очередной обмен телами погибших между Россией и Украиной.