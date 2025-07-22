Удар авиации по Краматорску: в ГВА рассказали о состоянии пострадавших

Последствия удара по Краматорску. Фото: Краматорская ГВА

В результате утреннего удара по Краматорску ранения получили пять женщин и трое мужчин. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил начальник Управления по вопросам информационной политики Краматорской городской военной администрации Игорь Еськов.



По его словам, двое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести.



«Сейчас они на операции. У остальных состояние не тяжелое. У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы», – рассказал Еськов.

Напомним, что утром 22 июля российская авиация сбросила авиабомбу ФАБ-250 на многоэтажный дом в Краматорске, в результате чего погиб 10-летний мальчик, еще восемь человек получили ранения.