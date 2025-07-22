Удар авіації по Краматорську: у МВА розповіли про стан постраждалих

Наслідки удару по Краматорську. Фото: Краматорська МВА

Внаслідок ранкового удару по Краматорську поранення отримали п'ять жінок та троє чоловіків. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив начальник Управління з питань інформаційної політики Краматорської міської військової адміністрації Ігор Єськов.



За його словами, двоє постраждалих перебувають у стані середньої важкості.



«Зараз вони на операції. В інших стан не важкий. У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми», – розповів Єськов.

Нагадаємо, що вранці 22 липня російська авіація скинула авіабомбу ФАБ-250 на багатоповерховий будинок у Краматорську, внаслідок чого загинув 10-річний хлопчик, ще вісім людей отримали поранення.