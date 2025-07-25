В результате российского обстрела в Лиманской громаде 303 абонента остались без электроснабжения

В Лиманской громаде произошел обстрел. Фото: pixabayсвет

В Лиманской громаде Донецкой области повреждена высоковольтная линия, питающая пять населенных пунктов — Рубцы, Яцковку, Лозовое, Крымки и Коровий Яр. Без света остаются 303 абонента.



Как сообщает корреспондент «Новостей Донбасса», обстрел произошел еще четыре дня назад, но восстановить электроснабжение до сих пор не удалось. В селах также отсутствуют мобильная связь и водоснабжение.



«Администрация Лиманской громады сейчас предпринимает все усилия, чтобы восстановить эту линию. Мы планируем совместно с энергетиками в течение четырёх дней полностью обеспечить эти села электроснабжением. Мешают работам частые обстрелы и дроны. А пока подвозим людям воду и другую гуманитарную помощь», — сообщил глава громады Александр Журавлёв в комментарии «Новостям Донбасса».



Жители сел живут в условиях 35-градусной жары без возможности охлаждения помещений и хранения продуктов. Полив огородов невозможен — насосы не работают. Связь с внешним миром ограничена. Люди вынуждены полагаться на редкие поставки воды и помощь волонтёров. До линии фронта — всего 10 километров.



Ранее мы писали, что 25 июля на территории Добропольской громады Покровского района Донецкой области с девяти часов утра применены отключения электроэнергии.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях