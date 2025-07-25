Унаслідок російського обстрілу в Лиманській громаді без світла залишилися 303 абоненти

У Лиманській громаді відбувся обстріл. Фото: pixabayсвітло

У Лиманській громаді Донецької області пошкоджено високовольтну лінію, яка забезпечує електроенергією п’ять населених пунктів — Рубці, Яцьківку, Лозове, Кримки та Коровий Яр. Без світла залишаються 303 абоненти.



Як повідомляє кореспондент «Новин Донбасу», обстріл стався ще чотири дні тому, але відновити електропостачання досі не вдалося. У селах також відсутній мобільний зв’язок і водопостачання.



«Адміністрація Лиманської громади зараз докладає всіх зусиль, щоб відновити цю лінію. Плануємо спільно з енергетиками протягом чотирьох днів повністю забезпечити ці села електропостачанням. Заважають роботам часті обстріли та дрони. А поки підвозимо людям воду й іншу гуманітарну допомогу», — повідомив голова громади Олександр Журавльов у коментарі «Новинам Донбасу».



Мешканці живуть у 35-градусну спеку без можливості охолодження приміщень і зберігання продуктів. Насоси для поливу не працюють. Зв’язок зі світом обмежено. Люди змушені покладатися на підвезення води та допомогу волонтерів. До лінії фронту — всього 10 кілометрів.



Раніше ми писали, що 25 липня на території Добропільської громади Покровського району Донецької області з дев'ятої години ранку застосовано відключення електроенергії.

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