На трех направлениях Донетчины уменьшилось количество российских штурмов: в ВСУ рассказали, что там происходит

Ситуация в зоне ответственности ОТГ «Луганск». Фото: карта DeepState

В зоне ответственности ОТГ «Луганск» изменилось среднесуточное количество российских штурмов – их стало меньше. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец.



По его словам, это может быть связано с тем, что армия РФ свои усилия сосредотачивает на Покровском направлении.



«В нашей операционной зоне враг сейчас сосредотачивает усилия в направлении сел Яблоновка и Александро-Калиново. Тактика россиян характеризуется тем, что это небольшие пехотные группы по 3-4 человека, которые пытаются добраться до позиций Сил обороны Украины и при случае штурмовать. Иногда применяют мототехнику, баги и так далее. Какой-то бронированной техники сейчас не фиксируем», – отметил Запорожец.



В зону ответственности ОТГ «Луганск» входят Северское, Краматорское и Торецкое направления.

Напомним, что украинской армии удается усиливать контроль в городе Часов Яр Донецкой области.