На трьох напрямках Донеччини зменшилася кількість російських штурмів: у ЗСУ розповіли, що там відбувається

Ситуація у зоні відповідальності ОТУ «Луганськ». Фото: карта DeepState

У зоні відповідальності ОТУ «Луганськ» змінилася середньодобова кількість російських штурмів – їх стало менше. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.



За його словами, це може бути пов'язано з тим, що армія РФ свої зусилля зосереджує на Покровському напрямку.



«У нашій операційній зоні ворог зараз зосереджує зусилля у напрямку сіл Яблунівка та Олександро-Калинове. Тактика росіян характеризується тим, що це невеликі піхотні групи по 3-4 людини, які намагаються дістатися позицій Сил оборони України й при нагоді штурмувати. Іноді застосовують мототехніку, багі й так далі. Якоїсь броньованої техніки зараз не фіксуємо», – зазначив Запорожець.



До зони відповідальності ОТУ «Луганськ» входять Сіверський, Краматорський та Торецький напрямки.

Нагадаємо, що українській армії вдається посилювати контроль у місті Часів Яр Донецької області.