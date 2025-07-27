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Сообщается о продвижении армии РФ в Харьковской и Донецкой областях

27 июля 2025, 08:06

Сообщается о продвижении армии РФ в Харьковской и Донецкой областях

Платформа DeepState обновила карту боевых действий. Согласно последним данным, российская армия добилась тактического продвижения вблизи населенных пунктов Волчанские Хутора (Чугуевский район Харьковской области), Яблуновка (Ильиновская сельская громада Краматорского района Донецкой области) и Орехового (Покровский район Донецкой области).

Источник: DeepState

«Карта обновлена. Враг продвинулся около Волчанских Хуторов, Яблуновки и Орехового», — написали аналитики DeepState.

Напомним, под Белогоровкой пограничники отбили комбинированный штурм российских войск.

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