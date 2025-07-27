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Повідомляється про просування армії РФ у Харківській та Донецькій областях

27 липня 2025, 08:06

Повідомляється про просування армії РФ у Харківській та Донецькій областях

Платформа DeepState оновила карту бойових дій. Згідно з останніми даними, російська армія досягла тактичного просування поблизу населених пунктів Вовчанські Хутори (Чугуївський район Харківської області), Яблунівка (Іллінівська сільська громада Краматорського району Донецької області) та Горіхового (Покровський район Донецької області).

Джерело: DeepState

«Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Вовчанських Хуторів, Яблунівки та Горіхового», — написали аналітики DeepState.

Нагадаємо, під Білогорівкою прикордонники відбили комбінований штурм російських військ.

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