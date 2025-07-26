Под Белогоровкой пограничники отбили комбинированный штурм российских войск

В районе Белогоровки пилоты подразделения «Феникс» остановили комбинированный штурм российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе подразделения «Феникс».



Как отмечается, российские войска бросили в бой пехоту, легковой автотранспорт и тяжелую бронетехнику. Однако благодаря работе расчетов FPV, экипажей «Vampire» и «скидов» штурмовые действия удалось остановить.



«Уничтожено 2 танка, бронированная машина, легковой автотранспорт противника. Пехоту, которая пыталась рассеяться по «зеленке», догнали и добили — убежать не удалось никому», — говорится в сообщении.



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