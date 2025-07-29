Силы обороны уничтожили оккупантов за линией фронта

Операторы дронов выявили и уничтожили оккупантов в глубине оккупационной зоны. Об этом сообщил Telegram-канал «ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS».

Украинские силы нанесли удар по позициям оккупантов за линией боевого соприкосновения. Операторы дронов 2-го механизированного батальона Третьей штурмовой бригады обнаружили вражеское размещение в одном из тыловых населенных пунктов и успешно уничтожили его точечными сбросами с беспилотников.

Ликвидацией противника занимались бойцы подразделения «Insane Group», говорится в сообщении.

Напомним, на южном направлении фронта, вероятно — в районе Запорожской области, истребитель Воздушных сил ВСУ МиГ-29 нанес точечный авиаудар по позициям российских оккупантов.