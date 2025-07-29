МиГ-29 ВСУ уничтожил группировку оккупантов авиаударом на юге

Авиаудар по ВС РФ на юге Украины.

На южном направлении фронта, вероятно — в районе Запорожской области, истребитель Воздушных сил ВСУ МиГ-29 нанес точечный авиаудар по позициям российских оккупантов. Об этом сообщили украинские военные летчики в своем блоге «Соняшник».



Целью удара стало скопление штурмовых групп противника. По предварительной информации, пораженное подразделение может быть частью одного из чеченских формирований «Ахмата», которые действуют на этом направлении.



Авиаудар был нанесен с использованием высокоточного боеприпаса — вероятно, управляемой авиабомбы типа JDAM-ER или аналогичной. На видео с дрона зафиксирован момент мощного взрыва в районе скопления живой силы врага.



Удар был произведен в тыловой полосе противника, что может свидетельствовать об успешной работе украинской разведки и точной координации Воздушных сил с другими подразделениями.

Напомним, МиГ-29 ударил JDAM-ER по элеватору со штурмовиками РФ, применив бомбу GBU-62 JDAM-ER.