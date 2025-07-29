Сили оборони знищили окупантів за лінією фронту

Оператори дронів виявили та знищили окупантів у глибині окупаційної зони. Про це повідомив Telegram-канал ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS.

Українські сили завдали удару по позиціях окупантів за лінією бойового зіткнення. Оператори дронів 2-го механізованого батальйону Третьої штурмової бригади виявили вороже розміщення в одному з тилових населених пунктів та успішно знищили його точковими скидами з безпілотників.

Ліквідацією противника займалися бійці підрозділу Insane Group, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на південному напрямку фронту, ймовірно, в районі Запорізької області, винищувач Повітряних сил ЗСУ МіГ-29 завдав точкового авіаудару за позиціями російських окупантів.