Попытка штурма у Гоптовки Харьковской области провалилась: россияне бежали обратно

Российские войска предприняли попытку прорваться через государственную границу Украины в районе Харьковской области. По словам главы Дергачевской городской военной администрации Вячеслава Задоренко, враг атаковал контрольно-пропускной пункт Гоптовка.



Силы обороны — бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады — успешно отразили штурм. В результате боя было ликвидировано более десяти российских военных, а десятки других отступили на территорию РФ.

Несмотря на распространение фейковой информации со стороны российских пропагандистских ресурсов, КПП Гоптовка остается под полным контролем Вооруженных сил Украины. написал Задоренко.

Напомним, 24-я механизированная бригада показала, как отбила атаку оккупантов в Часов Яре.