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24-я механизированная бригада показала, как отбила атаку оккупантов в Часов Яре

31 июля 2025, 21:19

24-я механизированная бригада показала, как отбила атаку оккупантов в Часов Яре

«Полный захват» Часов Яра — уже десятое подобное заявление за текущий год. На деле же противник предпринял попытку прорыва с использованием двух бронемашин — и безуспешно.

По информации официального Telegram-канала 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, в составе штурмовой группы были замечены как минимум три россиянки. Российское командование, судя по всему, из-за катастрофических потерь бросает в бой даже женщин — вероятно, набранных из тюрем.

Эти информационные вбросы не случайны. Таким образом командование 98-й дивизии ВДВ РФ прикрывает свою неспособность выполнить задачу, поставленную Кремлем. Реальных успехов на поле боя нет — зато есть громкие, но лживые рапорты. Так функционирует армия РФ.

Очередную атаку отбили скоординированные силы 24-й бригады при поддержке бойцов 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ, 18-й Славянской и 5-й отдельной штурмовой бригад.

По сути, речь идет не о наступлении, а о показательных суицидальных акциях — ради красивой картинки с флагом на руинах. Видео с «итогами» российского наступления в Часов Яре — все расставляет по местам.

Напомним, сегодня, 31 июля, Минобороны РФ заявило о якобы полном захвате города Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области. Эту информацию опровергли как украинские военные, так и аналитики проекта DeepState.

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24-я механизированная бригада
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