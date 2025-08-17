По Никопольщине и Синельниковщине агрессор применил БпЛА и «Грады»

Два района Днепропетровской области ночью оказались под вражескими атаками — Никопольский и Синельниковский районы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.



На Никопольщине противник применял дроны и бил из реактивной системы залпового огня «Град». Удары пришлись по районному центру, а также по Марганецкой, Покровской и Мировской громадам. Возник пожар. Несколько автомобилей получили повреждения, одна машина полностью сгорела.

Ночная атака по Никопольщине. Фото: Днепропетровская ОВА

Результат ночной атаки по Никопольщине. Фото: Днепропетровская ОВА



По уточненным данным, в результате артобстрела Никополя, который произошел днем 16 августа, были уничтожены два частных дома, еще три получили повреждения.



На Синельниковщине агрессор атаковал Межевскую и Покровскую громады, применив БпЛА. В результате возникли возгорания: горели два частных дома, гараж и сухая трава. Пострадала и инфраструктура.



Кроме того, вчера, 16 августа, из-под завалов жилого дома в Межевской громаде спасатели извлекли тело женщины. Она погибла в результате авиаудара КАБами, нанесенного врагом 14 августа.

Напомним, Россия может попытаться усилить давление и удары по украинским позициям, чтобы создать для себя более выгодные условия на международной арене.