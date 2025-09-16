Горы отходов и взрывы баллонов: реальность жителей Луганщины и Донетчины под оккупацией

Горит мусорная свалка в оккупированном Северскодонецке. Источник: t.me/Operativ_luga_channel

На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей продолжает углубляться коммунальный кризис, связанный с обращением с отходами. Мусор месяцами скапливается на улицах, не вывозится и создает критическую санитарную обстановку для жителей.



Telegram-канал «Луганщина оперативная» сообщает, что в Северскодонецке Луганской области загорелась свалка строительного мусора у общежития на улице Танкистов, 30. Из-за бесконтрольного накопления отходов начали взрываться газовые баллоны. Это уже не первый подобный случай. Единственным положительным моментом пожара местные жители называют лишь то, что стало меньше крыс, которые активно расселились по городу, говорится в сообщении.

Ранее Луганская областная военная администрация сообщала, что почти в каждом населенном пункте оккупированной области сохраняются значительные проблемы с вывозом мусора. Захватчики заявляли о выборе так называемого «экологического оператора», который должен был заняться утилизацией отходов, но он приступит к обязанностям только в 2026 году. В Должанске жители возмущены: несмотря на обязательные платежи, бытовые отходы вывозятся с огромными задержками, а мусор продолжает захламлять жилые кварталы.

Напомним, на временно захваченной территории Донетчины людям угрожают штрафами и даже уголовными делами за «неправильный выброс мусора». Базовые штрафы составляют от 2 до 5 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма увеличивается, а если образуется стихийная свалка — оккупационные власти обещают возбуждать уголовные дела. При этом регулярного вывоза отходов так и не обеспечено.