Россия планирует ужесточить наказание за дезертирство в армии

Ужесточение наказания за дезертирство в российской армии, символизированное военным тюремным учреждением с охраной и гнетущей атмосферой. Иллюстрация, созданная с помощью ИИ

Россия намерена ужесточить наказание за дезертирство, самовольное оставление части и уклонение от службы, сообщает ТАСС. Соответствующий проект закона одобрила правительственная комиссия по вопросам законодательства.



По данным Frontelligence Insight, количество случаев самовольного оставления части в российской армии резко выросло. В некоторых подразделениях, например 30-й отдельной мотострелковой бригаде, оно увеличилось более чем в 10 раз с лета 2024 года. В целом по армии случаи дезертирства удвоились за последние месяцы.



Согласно законопроекту, солдаты, самовольно покинувшие службу, могут получить от 7 до 12 лет тюремного заключения, что превышает нынешний максимальный срок в 5 лет.



Закон особенно коснется военнослужащих, которые были помилованы после подписания контракта с Минобороны или чьи дела были приостановлены по просьбе командиров, включая подразделения вроде «Штурм V», состоящие из бывших заключённых.