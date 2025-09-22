Военные аналитики: россияне могут выйти к Степному через лесополосу

На Великомихайловском направлении (Днепропетровская область) российские войска заявили о захвате населенного пункта Калиновское. Вражеские подразделения распространили кадры с демонстрацией флагов в трех локациях. Калиновское расположено юго-западнее Березового, который ранее оказался под контролем противника, сообщает Telegram-канал «PETRENKO ✙».

Источник: t.me/petrenko_iHS

Как подтверждает Telegram-канал «Луганщина Оперативна», враг продвинулся севернее и северо-западнее Березового, что свидетельствует о захвате одного из опорных пунктов на пути к Степному. Аналитики отмечают: скорее всего, российские войска попытаются продвигаться западнее, чтобы занять еще один опорник и выйти с южного направления к селу. Возможен и другой сценарий — движение вдоль лесополосы через балку северо-западнее, поскольку наступление по дороге считается крайне рискованным.



Украинские военные подтверждают, что на их позициях в этом районе противник активно применяет артиллерию. При этом надежных укрытий для обороняющихся практически нет, что усложняет удержание линии обороны.

Напомним, российские войска продвинулись на границе Запорожской и Днепропетровской областей, вблизи населенных пунктов Новоивановка и Новониколаевка.