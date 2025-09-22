Військові аналітики: росіяни можуть вийти до Степового через лісосмугу

На Великомихайлівському напрямку (Дніпропетровська область) російські війська заявили про захоплення населеного пункту Калинівське. Ворожі підрозділи розповсюдили кадри з демонстрацією прапорів у трьох локаціях. Калинівське розташоване на південний захід від Березового, який раніше опинився під контролем противника, повідомляє Telegram-канал «PETRENKO ✙».

Джерело: t.me/petrenko_iHS

Як підтверджує Telegram-канал «Луганщина Оперативна», ворог просунувся на північ і на захід від Березового, що свідчить про захоплення одного з опорних пунктів на шляху до Степового. Аналітики зазначають: швидше за все, російські війська спробують просуватися на захід, щоб зайняти ще один опорник і вийти з південного напрямку до села. Можливий і інший сценарій — рух уздовж лісосмуги через балку на північний захід, оскільки наступ дорогою вважається ризикованим.



Українські військові підтверджують, що на їхніх позиціях у цьому районі противник активно застосовує артилерію. При цьому надійних укриттів для тих, хто обороняється, практично немає, що ускладнює утримання лінії оборони.

Нагадаємо, російські війська просунулися на кордоні Запорізької та Дніпропетровської областей, поблизу населених пунктів Новоіванівка та Новомиколаївка.