УП: Сырский ликвидировал оперативно-стратегическую группу «Днепр» — функции переданы корпусам

Александр Сырский. Фото: Фонд Викимедия

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский в конце сентября принял решение расформировать оперативно-стратегическую группировку войск «Днепр» (ранее — «Хортица»). Об этом сообщает Украинская правда.

Эта структура отвечала за широкий участок фронта — от Запорожья до Харьковской области, в том числе за распределение боеприпасов между бригадами. Теперь ее функции будут переданы другим группировкам войск и вновь созданным армейским корпусам.



На протяжении восьми месяцев «Днепром» командовал генерал-майор Михаил Драпатый. По данным источников «Украинской правды», он сохранит должность командующего Объединенных сил, но вместе со своей командой перейдет на северо-восточное направление, где возглавит одно из действующих соединений.



При этом зона его ответственности сократится примерно вдвое. Один из собеседников УП, опытный военный, охарактеризовал решение Сырского как «способ убрать конкурента», пишет издание.

«С одной стороны, шаг выглядит логичным — с переходом на корпусную систему прослойка в виде ОСУВ должна исчезнуть. Но с другой — это ничего не меняет: всеми все равно командует Сырский. Какие реформы? Корпуса пока не управляют собственными войсками и не имеют права на маневр. Мы вроде ушли от тактических групп, а теперь по Серебрянскому лесу снова их создают», — отметил источник.

Аналитики проекта DeepState также отмечают, что фронт уже разделен на участки, за которые формально отвечают армейские корпуса, однако на практике в большинстве случаев туда вошло только их командование.

«Корпуса пока представляют собой ту же „сборную солянку“ из подразделений, как и прежние оперативно-тактические группировки, которые были ликвидированы ради реформы. Также не удается избавиться от так называемых тактических групп — быстро собранных отрядов без слаженности, создаваемых для „восстановления“ позиций. В результате это редко приводит к успеху. Серебрянское лесничество, к сожалению, пример того, где такой подход не сработал», — говорится в анализе.