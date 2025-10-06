Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

06 жовтня 2025, 15:30

УП: Сирський ліквідував оперативно-стратегічну групу «Дніпро» — функції передані корпусам

Олександр Сирський. Фото: Фонд Вікімедія Олександр Сирський. Фото: Фонд Вікімедія

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський наприкінці вересня ухвалив рішення розформувати оперативно-стратегічне угруповання військ «Дніпро» (раніше — «Хортиця»). Про це повідомляє «Українська правда».

Ця структура відповідала за широку ділянку фронту — від Запоріжжя до Харківської області, зокрема, за розподіл боєприпасів між бригадами. Тепер її функції будуть передані іншим угрупованням військ та новоствореним армійським корпусам.

Упродовж восьми місяців «Дніпром» командував генерал-майор Михайло Драпатий. За даними джерел «Української правди», він збереже посаду командувача Об'єднаних сил, але разом зі своєю командою перейде на північно-східний напрямок, де очолить одне з діючих з'єднань.

При цьому зона його відповідальності скоротиться приблизно вдвічі. Один із співрозмовників УП, досвідчений військовий, охарактеризував рішення Сирського як «спосіб прибрати конкурента», пише видання.

«З одного боку, це логічний крок, бо в нас зникає прослойка "ОСУВа" – вона і має зникнути з переходом на корпуси. А з іншого боку, цей крок нічого не дає, бо всім все одно командує Сирський. Які реформи? Жоден корпус ще не командує своїм набором військ, ніхто не має права на маневр. Втікали від тактичних груп (ТРГів), а он по Серебрянському лісу її знов створили», — зазначило джерело.

Аналітики проєкту DeepState також зазначають, що фронт вже розділений на ділянки, за які формально відповідають армійські корпуси, проте на практиці здебільшого туди увійшло лише їхнє командування.

Корпуси поки що є тією самою «збірною солянкою» з підрозділів, як і колишні оперативно-тактичні угруповання, які були ліквідовані заради реформи. Також не вдається позбутися так званих тактичних груп — швидко зібраних загонів без злагодженості, створюваних для «відновлення» позицій. В результаті це рідко призводить до успіху. «Серебрянське лісництво, на жаль, приклад того, де такий підхід не спрацював», — йдеться в аналізі.

