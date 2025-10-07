Беспилотник атаковал АЭС в Воронежской области РФ

Нововоронежскую АЭС в Воронежской области России атаковал дрон. Фото: ASTRA

В Воронежской области России беспилотник атаковал Нововоронежскую атомную электростанцию. Об этом сообщает «Росэнергоатом».

По данным компании, инцидент произошел в ночь на 7 октября. После того, как беспилотник подавили средствами РЭБ, он врезался в градирню энергоблока. Отмечается, что разрушений и пострадавших нет, но на градирне от БПЛА остался темный след. По словам «Росэнергоатома», на работу энергоблоков это не повлияло.

«Безопасность эксплуатации атомной станции обеспечена, радиационный фон на промышленной площадке Нововоронежской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На месте работают правоохранительные органы. Происшествие не повлияло на работу станции — в настоящее время на Нововоронежской АЭС в работе энергоблоки №4, 5 и 6. Энергоблок №7 находится на планово-предупредительном ремонте с 4 октября. Общая мощность составляет 2 556 МВт», — говорится в сообщении.

