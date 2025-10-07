Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

07 октября 2025, 15:47

Беспилотник атаковал АЭС в Воронежской области РФ

Нововоронежскую АЭС в Воронежской области России атаковал дрон.

В Воронежской области России беспилотник атаковал Нововоронежскую атомную электростанцию. Об этом сообщает «Росэнергоатом».

По данным компании, инцидент произошел в ночь на 7 октября. После того, как беспилотник подавили средствами РЭБ, он врезался в градирню энергоблока. Отмечается, что разрушений и пострадавших нет, но на градирне от БПЛА остался темный след. По словам «Росэнергоатома», на работу энергоблоков это не повлияло.

«Безопасность эксплуатации атомной станции обеспечена, радиационный фон на промышленной площадке Нововоронежской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На месте работают правоохранительные органы. Происшествие не повлияло на работу станции — в настоящее время на Нововоронежской АЭС в работе энергоблоки №4, 5 и 6. Энергоблок №7 находится на планово-предупредительном ремонте с 4 октября. Общая мощность составляет 2 556 МВт», — говорится в сообщении.

Напомним, пожар на нефтебазе в оккупированной Феодосии, возникший после атаки дрона в ночь на 6 октября, продолжается. По данным аналитиков, огонь перекинулся на другие резервуары. На территории нефтебазы находятся четыре крупных хранилища топлива — существует риск, что сгорят все, если пожар не удастся потушить.

