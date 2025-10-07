Безпілотник атакував АЕС у Воронезькій області РФ

Нововоронезьку АЕС у Воронезькій області Росії атакував дрон. Фото: ASTRA

У Воронезькій області Росії безпілотник атакував Нововоронезьку атомну електростанцію. Про це повідомляє «Росенергоатом».

За даними компанії, інцидент стався у ніч проти 7 жовтня. Після того, як безпілотник було подавлено засобами РЕБ, він врізався у градирню енергоблоку. Наголошується, що руйнувань та постраждалих немає, але на градирні від БПЛА залишився темний слід. За словами «Росенергоатому», на роботу енергоблоків це не вплинуло.

«Безпека експлуатації атомної станції забезпечена, радіаційний фон на промисловому майданчику Нововоронезької АЕС та прилеглої території не змінювався і відповідає природним значенням. На місці працюють правоохоронці. Пригода не вплинула на роботу станції — нині на Нововоронезькій АЕС у роботі енергоблоки №4, 5 та 6. Енергоблок №7 знаходиться на планово-попереджувальному ремонті з 4 жовтня. Загальна потужність становить 2556 МВт», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, пожежа на нафтобазі в окупованій Феодосії, що виникла після атаки дрона в ніч проти 6 жовтня, триває. За даними аналітиків, вогонь перекинувся на інші резервуари. На території нафтобази знаходяться чотири великі сховища палива — існує ризик, що згорять усі, якщо пожежу не вдасться загасити.