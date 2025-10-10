Раненая в результате обстрела жительница Славянска скончалась в больнице

В больнице скончалась жительница Славянска, которая получила тяжелые ранения в результате вчерашнего обстрела. Фото: Новости Краматорского района

Жительница Славянска Донецкой области, которая получила тяжелые ранения в результате российского обстрела в четверг, 9 октября, скончалась в больнице Днепра.

Об этом сегодня сообщили «Новости Краматорского района».

Напомним, по уточненной информации, 9 октября в результате сброса трех российских авиабомб ФАБ-250 с УМПК на Славянск повреждены 32 частных дома, 8 многоквартирных, котельная и 5 автомобилей. Ранения получили семь мирных жителей.