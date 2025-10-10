Поранена внаслідок обстрілу мешканка Слов'янська померла у лікарні

Мешканка Слов'янська Донецької області, яка дістала тяжкі поранення внаслідок російського обстрілу у четвер, 9 жовтня, померла у лікарні Дніпра.
Про це сьогодні повідомили «Новини Краматорського району».
Нагадаємо, за уточненою інформацією, 9 жовтня в результаті скидання трьох російських авіабомб ФАБ-250 з УМПК на Слов'янськ пошкоджено 32 приватні будинки, 8 багатоквартирних, котельня та 5 автомобілів. Поранення дістали сім мирних мешканців.
