Поранена внаслідок обстрілу мешканка Слов'янська померла у лікарні

У лікарні померла мешканка Слов'янська, яка дістала тяжкі поранення внаслідок вчорашнього обстрілу. Фото: Новини Краматорського району

Мешканка Слов'янська Донецької області, яка дістала тяжкі поранення внаслідок російського обстрілу у четвер, 9 жовтня, померла у лікарні Дніпра.

Про це сьогодні повідомили «Новини Краматорського району».

Нагадаємо, за уточненою інформацією, 9 жовтня в результаті скидання трьох російських авіабомб ФАБ-250 з УМПК на Слов'янськ пошкоджено 32 приватні будинки, 8 багатоквартирних, котельня та 5 автомобілів. Поранення дістали сім мирних мешканців.