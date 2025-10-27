Белгородскую дамбу прорвало: российские позиции оказались под водой

Белгородское водохранилище Источник: t.me/corpsarmy16

Ситуация на участке фронта складывается уже не в пользу российских войск. Как сообщает 16-й армейский корпус Вооруженных сил Украины, после удара по Белгородской дамбе она начала пропускать воду.



Отмечается, что по данным росСМИ, всего за одни сутки уровень воды в водохранилище снизился примерно на один метр. Вода уже вошла в русло Северского Донца, откуда поступают сообщения о подтоплении российских блиндажей.



Главное же в том, что ситуация значительно осложнила логистику противника. Листва опала, а переправы через реку стали проблемными — часть подразделений, которые успели перейти на другой берег Северского Донца, фактически оказалась отрезанной от основных сил.



«Ждем пополнения обменного фонда», — отметили украинские защитники.

Ранее мы писали, что разрушение плотины на Северском Донце осложняет позиции российских войск.