Білгородську греблю прорвало: російські позиції опинилися під водою

Білгородське водосховище

Ситуація на дільниці фронту складається не користь російських військ. Як повідомляє 16-й армійський корпус Збройних сил України, після удару по Білгородській греблі вона почала пропускати воду.



Зазначається, що за даними росЗМІ, лише за одну добу рівень води у водосховищі знизився приблизно на один метр. Вода вже увійшла до русла Сіверського Дінця, звідки надходять повідомлення про підтоплення російських бліндажів.



Головне ж у тому, що ситуація значно ускладнила логістику противника. Листя опало, а переправи через річку стали проблемними — частина підрозділів, які встигли перейти на інший берег Сіверського Дінця, фактично виявилася відрізаною від основних сил.



«Чекаємо на поповнення обмінного фонду», — зазначили українські захисники.



