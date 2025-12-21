Оккупация породила беспредел: рынки Мариуполя под контролем криминала

Криминальные разборки в оккупированном Мариуполе. Кадр из видео

На рынках оккупированного Мариуполя стремительно растет уровень криминала. Стихийные торговые площадки, возникшие после разрушения города в 2022 году как способ выживания для местных жителей, все чаще оказываются под контролем преступных группировок.



По словам очевидцев, криминалитет навязывает продавцам собственные «правила»: требует деньги за право торговать, запугивает и устраивает разборки за торговые места. При этом так называемая «полиция» оккупационных властей либо игнорирует обращения людей, либо полностью самоустраняется от происходящего.

Жители сообщают, что жалобы на рэкет и нелегальную торговлю остаются без реакции. Ранее на рынках города уже фиксировались серьезные инциденты и конфликты с применением холодного оружия, однако системных мер для обеспечения безопасности так и не появилось.

Отсутствие законной власти и контроля привело к тому, что рынки в Мариуполе и других городах Донбасса фактически перешли под влияние российской криминальной среды. Здесь продают контрафакт, а торговцев держат в страхе.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»