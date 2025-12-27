Россия нанесла удар по ТЭЦ «Нафтогаза» и газодобывающим предприятиям — Минэнерго

Под удар российских войск 27 декабря попали ТЭЦ «Нафтогаза» и газодобывающие предприятия. Об этом сообщили в Минэнерго.
В настоящий момент в Киеве и Киевской области без электроснабжения остаются более 500 тысяч жителей. В Черниговской области без света остались более 22 тысяч человек, заявили в Минэнерго.
«Очевидно, эти атаки синхронизируются с похолоданием — враг пытается воспользоваться морозами и пиковой нагрузкой, чтобы вывести систему из строя. Аварийные бригады, технические службы и все профильные подразделения работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий атаки и восстановлением объектов», — заявил Сергей Корецкий, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
Напомним, за сутки войска российской оккупационной армии семь раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Два человека получили ранения.
