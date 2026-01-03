Трамп заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой были захвачены и вывезены из страны

Президент США Дональд Трамп. Фото: NBC News

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные захватили вместе с женой и вывезли из страны президент Венесуэлы Николаса Мадуро. Он сообщил, что операция была проведена совместно с правоохранительными органами Соединенных Штатов.

«Соединенные Штаты Америки успешно нанесли крупномасштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро, который вместе со своей супругой был схвачен и вывезен самолетом из страны», — говорится в заявлении президента США.

Он также анонсировал пресс-конференцию об атаке на Венесуэлу, которая пройдет во Флориде в 11:00 по американскому времени (19:00 по Киеву).

США планировали атаковать Венесуэлу ещё 25 декабря, в католическое Рождество, пишет CBS News.

Как уточняют журналисты CBS, вторжение США должно было состояться до Нового года. Но планы нарушила необходимость нанести авиаудары по объектам ИГИЛ в Нигерии.

Перед атакой по Венесуэле Трамп провёл совещание по нацбезопасности в своей частной резиденции Мар-а-Лаго, утверждает The New York Times.

Комитет Сената США по вооруженным силам не получил предварительного уведомления о военных действиях на территории Венесуэлы, пишет CNN.

Аналитики телеканала Fox News считают, что Венесуэла не сразу зафиксировала первые удары из-за того, что системы реагирования были отключены, а ПВО не открывали ответный огонь.

Остается неизвестной судьба министра обороны Владимира Падрино Лопеса, а также Диосдадо Кабельо, одного из первых лиц государства. Некоторые СМИ сообщают, что они могли погибнуть в ходе бомбардировок.