Выезд из оккупации: как люди с просроченными паспортами становятся жертвами перевозчиков

В последнее время волонтерские организации все более настойчиво бьют тревогу по поводу риска, которому подвергаются украинцы, пытающиеся выехать из оккупации, воспользовавшись услугами частных предпринимателей. Потому что, к сожалению, некоторые из них, зарабатывая на опасных трансферах, злоупотребляют сложным положением своих пассажиров, не гнушаясь шантажом и вымогательством.

«Решим за деньги»: волонтеры фиксируют схемы обмана при выезде из оккупации

Волонтеры рассказывают, что участились случаи мошенничества со стороны перевозчиков, которые вывозят с временно оккупированной территории (ВОТ) людей с просроченными паспортами.

Представительница одной из благотворительных организаций Валентина подчеркивает:

«На этих территориях люди находятся под особым риском. И это касается не только постоянной угрозы со стороны российских оккупантов. Информирование людей на ТОТ о возможностях выезда, вопросах с документами и нюансах пересечения границы, имеющихся программах помощи остается ограниченным и несистемным. Это приводит к тому, что люди не знают, как им выехать, к кому обратиться за помощью, или в поисках доступных вариантов сталкиваются с мошенниками, которые пользуются их неосведомленностью и отчаянием».

К сожалению, многие люди, у которых есть проблемы с документами, в частности речь идет о просроченных паспортах, не знают, что их не пустят из Беларуси в Украину. Получив отказ на границе, они, как и ожидалось, испытывают большой стресс и страх, потому что не понимают, как действовать дальше. Вместо этого, некоторые перевозчики с радостью пользуются этой ситуацией: предлагают за деньги решить проблему — отвезти в консульство в Минске и якобы посодействовать быстрому получению документа.

«Платная помощь» и реальные риски: почему обещания перевозчиков не работают и чем они опасны

Валентина рассказывает о нескольких случаях, когда перевозчики предлагали решить «сложные вопросы»:

«Юноша ехал из ТОТ с перевозчиком и имел просроченный паспорт. На белорусской границе его не пропустили, после чего перевозчик сказал, что поможет за день сделать удостоверение на возвращение, и запросил за это значительную сумму денег. Мама молодого человека обратилась к нам, пока ее сын был в Беларуси. Мы быстро подобрали парня, и на следующий день он уже получил удостоверение и успешно пересек границу. Нам также известна история, когда женщина ехала с перевозчиком из ВОТ в Польшу, но не имела загранпаспорта. Без него в Польшу ее не пустили. Двое суток она была без связи, не знала, что делать и к кому обратиться, поэтому была вынуждена снова вернуться в оккупацию».

Обращаясь к людям, которые хотят покинуть ТОТ, волонтерка подчеркивает:

«Перевозчики никак не могут повлиять на процесс получения удостоверения на возвращение. Все люди с имеющимися, но просроченными документами очень быстро получают удостоверение в посольстве, и посторонняя помощь в этом не нужна. А все, что нужно сделать — это обратиться в посольство, получить удостоверение на возвращение, и затем с действующим документом пересекать границу».

Чей выбор, того и ответственность

Люди, которые планируют выезд из ВОТ, должны сами решать, что им делать: обратиться в волонтерские организации или искать частного перевозчика, но чей выбор — того и ответственность. Если выбрали второй вариант, то прежде чем отправляться в путь, нужно не только тщательно подходить к выбору перевозчика, но и узнать максимум информации о документах, нюансах пересечения границы и других важных вопросах.



В чат-боты организаций, которые уже пользуются доверием, обращаются родственники людей, находящихся на ТОТ, и оставляют заявку на их эвакуацию. После этого волонтеры связываются с заявителями, узнают детали, чтобы понять, как эффективно помочь конкретному человеку. К тому же сарафанное радио никто не отменял: контакты волонтерских организаций украинцы передают из уст в уста, родным и знакомым.

«Понятно, что люди на ТОТ живут и принимают решения под давлением очень неблагоприятных обстоятельств. Поэтому нередко их решения меняются. — Подчеркивает Валентина. — Так, один парень в понедельник оставил нашей организации заявку на помощь в выезде, но так и не ответил, когда с ним пытались связаться координаторы. Что с этим парнем случилось, нам неизвестно».

«Люди, будьте осторожны!»

По словам волонтера, ежемесячно ее организация получает почти 100 заявок, примерно четверть из них именно по эвакуации. Весь путь — от населенного пункта, где находится человек, до подконтрольной территории Украины или одной из европейских стран, проходит при дистанционной поддержке волонтеров. Они прокладывают оптимальный маршрут, осуществляют информационное сопровождение и даже оплачивают билеты на автобусы, поезда, иногда — на самолеты, если люди не имеют на это финансовой возможности. Так год назад одна из мариупольских семей, у которой совсем не было денег, смогла воссоединиться с родственниками на подконтрольной Украине территории.



Между тем люди активно обращаются и к частным перевозчикам. Объективно говоря, часть из них благополучно добирается до места назначения при условии успешного прохождения пассажирами российской фильтрации и наличия у них необходимых документов. А часть оказывается в беде.

«Люди, будьте осторожны, — предупреждает в одном из телеграмм-каналов пользователь под ником «Анонимный участник». — Среди перевозчиков много аферистов. Есть такая женщина Анжела, которая берет предоплату, а потом меняет ваш маршрут, подставляя вас под очень сложную ситуацию!».

В соцсетях много подобных историй. Широко известен случай, когда перевозчик бросил свою пассажирку на заправке в России, предварительно взяв за услуги 500 долларов.



Так можно ли рассчитывать на надежный вариант? Да, если обращаться к тем, кто стремится не заработать, а помочь.



Например в проект Helping to leave. Он реализуется благотворительными организациями Helping to leave, z. s. (Чехия) и «БФ Помогаем уехать» (Украина), а также независимыми волонтерами.

