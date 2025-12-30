Ремонты, которые требуют новых ремонтов: как Россия «восстанавливает» и заселяет Северскодонецк

Как Россия «восстанавливает» и заселяет Северскодонецк

Северскодонецк — город-символ самых ожесточенных боев в Луганской области, переживший тотальные разрушения, до сих пор остается в руинах. Оккупационная власть уже несколько лет хвастается так называемыми ремонтами и восстановлением многоквартирных домов, однако те, чьи дома «ремонтируют», а также сами жители, остающиеся в Северскодонецке, рассказывают другую сторону этого «жеста» со стороны российской власти. Для кого подрядчики из России ремонтируют эти дома и что не так с этим «восстановлением» — читайте в материале «Новостей Донбасса».

Ремонтируют, но для себя

Сразу после оккупации города тогдашний глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявлял, что разрушения в городе достигают 80% жилого фонда. В то же время российские власти сообщили, что будут «восстанавливать» город, в котором из 100 тысяч жителей оставалось примерно 10.



Со временем в городе начали замечать значительный рост количества людей, однако, по словам местных жителей, большинство из них — это переселенцы из еще более разрушенных регионов и российские строители, которые приехали не только якобы восстанавливать город, но и оставаться жить в оккупированном украинском городе.

Истории двух жительниц Северскодонецка

Валентина, фамилию которой мы не указываем по ее просьбе, рассказала, что произошло с ее жильем в Северскодонецке.



«Я жила в одном из домов на Гвардейском проспекте. Когда город почти оккупировали, мы с родителями выехали в Старобельск к знакомым. Пробыли там две недели и поехали через Россию за границу. Наш дом разрушили, кажется, в мае 2022 года. Точной даты я не знаю, потому что на тот момент мы уже уехали из города. О том, что происходило в Северодонецке, мы могли узнавать только из телеграм-каналов или иногда звонили знакомые, которые выезжали из города. Прилет был прямо в дом… Наша квартира выгорела полностью. В 2023 году знакомая сняла мне видео из квартиры. Свою гостиную я узнала по месту, где стоял диван — похоже, его кто-то украл уже после прилета: вся квартира черная от пожара, а там — белое пятно на стене и полу. Родителям я видео не показывала, чтобы не расстраивать. Я его удалила, потому что эти воспоминания не давали начать жизнь заново», — с болью рассказывает Валентина.



Сейчас в ее квартире кто-то живет. Как сообщили знакомые, которые остаются в городе, — какая-то врач «с большой земли», то есть из Российской Федерации.



«Я видела в телеграме, что наш дом начали ремонтировать в прошлом году. Его сделали, даже с фасада он выглядел прилично. Квартиры заселяют постепенно, но не все местные — много приезжих. Да, в моей квартире живет какая-то женщина из России. Говорят, врач. Не знаю, временно или уже приватизировали, но факт остается фактом. К нам никто с “той стороны” по поводу переоформления или покупки не обращался. Они все сделали сами…», — говорит женщина.



По словам северскодончанки, она не подавалась на компенсации или государственные программы обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц. Основные причины — ее пребывание за границей и негативный опыт этого процесса у знакомых.



Диана, мама двоих маленьких детей, один из которых родился уже в Хмельницком, рассказала, что ее квартира в Северскодонецке пока пустует. Семья жила по улице Курчатова, 23а. Дом пострадал, но не так сильно по сравнению с другими.



«Горели верхние этажи, а нас спасло то, что наша квартира была на нижних. Мы выехали в первый же день полномасштабного вторжения. О новостях нам рассказывали знакомые, которые там оставались или ездили забирать вещи во время активных боевых действий», — рассказала женщина.



Она одна из тех, кому пока повезло: ее недвижимость еще не национализировали и никого туда не заселили. За квартирой присматривает знакомая.



«Нам предлагали ее купить. Но как? Нужно было бы ехать туда, переоформлять, а кто это будет делать? Конечно, мы сказали, что продавать не будем. Пока еще наша, условно говоря, а что будет дальше — неизвестно», — говорит Диана.

«Грустные» ремонты

Неизвестно, что будет и с домами, которые российская армия разрушила в городе. Причем это касается как уже «отремонтированных», так и тех, которые оккупационная власть якобы планирует восстановить.



В августе 2025 года оккупационная администрация опубликовала списки текущих ремонтов и «планы на 2026 год».



Так, они отчитываются, что в 2024–2025 годах с пометкой «срок завершения работ — 31.12.2025» «капитально отремонтируют» десятки домов на Гвардейском проспекте, проспекте Космонавтов, улицах Вилесова, Гоголя, Донецкой, Курчатова, Лисичанской, Науки, Новикова, Энергетиков, на шоссе Строителей, в МЖК «Мечта», а также на улицах Гагарина и Менделеева.



Как Россия «восстанавливает» и заселяет Северскодонецк. Фото: скриншот



На 2026 год планы выглядят куда менее «амбициозными»: капитальный ремонт обещают всего четырем многоэтажкам. То ли денег не хватает, то ли понимают, что придется заново ремонтировать то, за что уже отчитались, — доподлинно неизвестно.

Трещины в стенах — зато коробки для ТВ и интернета

Некоторые из этих домов действительно выглядят отремонтированными, однако комментарии тех, кто остается в городе, говорят о другом. В ноябре текущего года на оккупационных ресурсах появилось видео с Гвардейского проспекта, где наглядно видно реальное состояние зданий: обрушенные подъезды, обгоревшие стены, неубранные придомовые территории.



Например, дом по улице Курчатова, 10: фасад обновили, окна заменили, но стена продолжает разрушаться.



Как Россия «восстанавливает» и заселяет Северскодонецк. Фото: скриншот



В доме по улице Курчатова, 19А установили коробку для телевидения и интернета, но когда их подключат — неизвестно. Сам подъезд при этом так и не отремонтировали. Жители пишут, что он стоит без ремонта с 2023 года.



«Зато ТВ провели. Это называется “морду умыли, а задницу забыли”», — написала пользовательница под постом в телеграм-канале 19 декабря 2025 года.



Как Россия «восстанавливает» и заселяет Северскодонецк. Фото: скриншот



Часто обсуждают и дом по улице Гагарина, 101, отремонтированный ранее: стена у лестницы в трещинах и шатается, по ступеням страшно ходить. Кроме того, в декабре там загорелись пластиковые трубы, уложенные строителями. Теперь на неделю дом остался без света и тепла.

На кухне батареи теплые, а в комнате — холодные

Хотя с теплом в Северскодонецке в целом большие проблемы. Нам удалось поговорить с местным жителем, имя которого мы не называем из соображений безопасности. Он с начала полномасштабного вторжения остается в городе и живет в одном из центральных микрорайонов.



По его словам, в домах на Центральном проспекте после «ремонта» отопления подвалы затопило из-за прорыва труб.



«В каких-то домах тепло вроде бы подключили, но оно не работает: в одной комнате батареи теплые, в другой — холодные. На жалобы людей никто не реагирует», — рассказывает собеседник.

Процедуры и «закон» не работают: недвижимость отдают и «национализируют»

Однако, по его словам, вопрос отопления волнует людей меньше, чем потеря жилья. Он рассказал, что две его знакомые недавно приезжали в город, чтобы переоформить документы и подтвердить право собственности, но у них ничего не вышло.



«Пока им оформляли российские паспорта, их квартиры уже отдали другим семьям. Женщину уверяли, что если она приедет, то сможет все переоформить и жилье останется за ней. Но как только она сходила в администрацию и подала документы на паспорт, квартиру сразу же приватизировали другие люди. Нет никакой гарантии, что даже при соблюдении всех так называемых законов и процедур вы сможете отстоять свою недвижимость», — говорит мужчина.



Он добавляет, что таким образом решают жилищный вопрос для семей строителей, которые массово приехали в город «восстанавливать».



«Я когда-то читал подобное про Крым, куда завезли работников из России, которые потом фактически заселили полуостров. Здесь будет то же самое, если деоккупации не произойдет в ближайшее время», — считает он.

Материал подготовила Ксения Новицкая.