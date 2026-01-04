Не простояла й тижня: у Луганську демонтують міську ялинку

Скріншот: фрагмент ялинки в Луганську

В окупованому Луганську святкова ялинка, встановлена на Театральній площі, не простояла й тижня після урочистого відкриття. Увечері 2 січня місто накрили сильні пориви вітру — швидкість сягала 18–23 м/с, що призвело до деформації конструкції.



24-метрова ялинка, встановлена перед будинком Луганського академічного драматичного театру, помітно нахилилася разом із червоною зіркою на вершині. Через загрозу падіння окупаційні служби вирішили повністю демонтувати конструкцію «щоб уникнути можливих неприємних ситуацій».



На місце прибули фахівці, які змогли зняти лише частину ялинкових прикрас. Піднятися на верхні рівні конструкції вони не змогли — рвучкий вітер зробив роботи надто небезпечними. Територію навколо ялинки оточили, всі заплановані концерти та заходи на площі скасували.



Як повідомили представники окупаційної адміністрації, остаточне рішення щодо подальшої долі ялинки планувалося ухвалити сьогодні, 4 січня. При цьому вже заявлено, що новорічну конструкцію відкриту 26 грудня, повністю приберуть.

Нагадаємо, близько 20 тисяч абонентів тимчасово окупованих районів Запорізької області залишилися без електропостачання через локальні аварії на лініях електропередачі.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»