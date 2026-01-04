Захоплена частина Запорізької області — понад добу без світла

Близько 20 тисяч абонентів тимчасово окупованих районів Запорізької області залишаються без електропостачання понад добу, через локальні аварії на лініях електропередачі.



Окупаційна влада в особі Балицького повідомила, що відключення торкнулися Бердянського, Більмацького, Кам'янсько-Дніпровського та Пологівського районів, а також близько трьох тисяч абонентів у Мелітопольському районі.



Раніше окупанти повідомляли, що українські Сили оборони завдають ударів у відповідь по російським військовим цілям на захоплених територіях. Як наслідок — пошкодження ліній електропередачі. Більшість руйнувань сталася вночі, що ускладнило аварійно-відновлювальні роботи.



Ці інциденти підкреслюють необхідність дій ЗСУ у відповідь для стримування агресора.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»