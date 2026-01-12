Генсек НАТО объяснил, зачем Россия ударила «Орешником» по Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: НАТО

Продолжается жестокая агрессивная война России против Украины. Об этом в Загребе во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает «Суспільне».



По его словам, «на прошлой неделе мы стали свидетелями применения ракеты «Орешник» по Львовской области и продолжения атак на гражданскую и энергетическую инфраструктуру».



«Россия пытается заставить нас отказаться от поддержки Украины, но мы не дадим себя запугать. Украина сталкивается с огромным давлением во время суровой зимы. Поддержка всех союзников по НАТО важнее, чем когда-либо», – сказал генсек Альянса.

Напомним, что в ночь с 8 на 9 января Россия баллистической ракетой средней дальности «Орешник» ударила по Львовской области.



Позже СБУ показала обломки «Орешника» после удара по Львовщине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко