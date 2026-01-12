Генсек НАТО пояснив, навіщо Росія вдарила «Орєшніком» по Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: НАТО

Триває жорстока агресивна війна Росії проти України. Про це у Загребі під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає «Суспільне».



За його словами, «минулого тижня ми стали свідками застосування ракети «Орєшнік» по Львівській області та продовження атак на цивільну та енергетичну інфраструктуру».



«Росія намагається змусити нас відмовитися від підтримки України, але ми не дамо себе залякати. Україна стикається з величезним тиском під час суворої зими. Підтримка всіх союзників по НАТО важливіша, ніж будь-коли», – сказав генсек Альянсу.

Нагадаємо, що в ніч з 8 на 9 січня Росія балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік» вдарила по Львівській області.



Пізніше СБУ показала уламки «Орєшніка» після удару на Львівщині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко