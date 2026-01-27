«Шахеды» атаковали пассажирский поезд на Харьковщине: загорелся вагон, есть раненые

Последствия удара по пассажирскому поезду на Харьковщине. Фото: министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба в Телеграм

27 января российская армия тремя дронами-камикадзе «Шахед» ударила по пассажирскому поезду «Барвенково-Львов-Чоп» в Харьковской области. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.



Беспилотники попали перед тепловозом и в пассажирский вагон, в котором возник пожар.



В поезде находился 291 пассажир. Людей эвакуировали. Для эвакуированных пассажиров организовывают резервные автобусы, а также для ожидающих на станциях на обратный рейс.



В результате атаки два человека получили ранения. Их вывела бригада поезда и передала «скорой». Пострадавших госпитализировали в больницу.



Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что поезд попал под удар в Барвенковской громаде.



Стоит отметить, что с начала ноября 2025 года, когда в связи с ухудшением ситуации с безопасностью прекратилось железнодорожное сообщение с Донецкой области, станция города Барвенково на Харьковщине стала конечной для людей, которые добираются до Краматорска и Славянска. Для пассажиров организовываются специальные автобусные шатлы от Барвенково до Краматорска и Славянска.

Напомним, что 27 января российские беспилотники несколько раз ударили по Краматорску на Донетчине, в результате чего в городе повреждены дома.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко