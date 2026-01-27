«Шахеди» атакували пасажирський поїзд на Харківщині: загорівся вагон, є загиблі та поранені

Наслідки удару по пасажирському поїзду на Харківщині. Фото: міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у Телеграм

27 січня російська армія трьома дронами-камікадзе «Шахед» вдарила по пасажирському поїзду «Барвінкове-Львів-Чоп» у Харківській області. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.



Безпілотники влучили перед тепловозом та у пасажирський вагон, у якому виникла пожежа.



У поїзді перебував 291 пасажир. Людей евакуювали. Для евакуйованих пасажирів організовують резервні автобуси, а також для тих, хто очікував на станціях на зворотний рейс.



Внаслідок атаки дві людини отримали поранення. Їх вивела бригада поїзда та передала «швидкій». Постраждалих госпіталізували до лікарні.



Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що поїзд потрапив під удар у Барвінківській громаді.



Варто зазначити, що з початку листопада 2025 року, коли через погіршення безпекової ситуації припинилося залізничне сполучення з Донецької області, станція міста Барвінкове на Харківщині стала кінцевою для людей, які добираються до Краматорська та Слов'янська. Для пасажирів організовуються спеціальні автобусні шатли від Барвінкового до Краматорська та Слов'янська.



Оновлено. У пресслужбі Харківської обласної прокуратури повідомили, що внаслідок удару по поїзду загинули три людини.

Нагадаємо, що 27 січня російські безпілотники кілька разів вдарили по Краматорську на Донеччині, внаслідок чого у місті пошкоджені будинки.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко