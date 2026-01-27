Росія авіабомбами та дронами весь день атакувала Слов'янськ: пошкоджені будинки та автомобілі, є поранена

Наслідки удару по Слов'янську. Фото: Слов'янська МВА

27 січня весь день російські війська завдавали ударів по місту Слов'янськ Донецької області. Про це повідомив голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



Для атак окупанти використовували БПЛА «Герань-2», FPV-дрони та керовані авіабомби.



Пошкоджені багатоповерховий та приватні будинки, автомобілі та дві одиниці спецтехніки.



Внаслідок атак одна людина отримала поранення.

Нагадаємо, що вранці 27 січня російська авіація скинула три авіабомби на Слов'янськ, внаслідок чого загинула подружня пара, їхній син отримав поранення.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко