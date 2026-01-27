Український спецназ відбив позицію та взяв у полон російських військових на Лиманському напрямку

Спецпризначенці 10-го загону оперативного реагування «ДОЗОР» ДПСУ та 53-ї механізованої бригади ЗСУ провели спільну ударно-розшукову операцію на позицію російських військ на Лиманському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.
Внаслідок стрілецького бою українські військовослужбовці відбили втрачену позицію та взяли в полон двох російських окупантів.
«Ворожий снайпер і зв'язківець передані компетентним органам», – зазначили у ДПСУ.
Нагадаємо, що голова Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив про «захоплення» селища Куп'янськ-Вузловий на Харківщині та назвав його «містом», у ЗСУ відповіли на слова російського командування.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко