DeepState: РФ продвигается в Донецкой и Запорожской областях

28 января 2026, 22:56

OSINT-проект DeepState опубликовал обновленную карту боевых действий. Согласно данным проекта, российская армия продвинулась на фронте в Донецкой и Запорожской областях, приблизившись к населенным пунктам Дроновка, Клебан-Бык и Малая Токмачка.

«Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Дроновки, Клебан-Быка и в Малой Токмачке», — отмечают аналитики DeepState.

Напомним, российская армия демонстрирует рекордно медленные темпы наступления в Украине, сообщили в Вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Места
Клебан-бык Дроновка Малая Токмачка
Прочее
Продвижение ВС РФ
