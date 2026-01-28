DeepState: РФ продвигается в Донецкой и Запорожской областях

OSINT-проект DeepState опубликовал обновленную карту боевых действий. Согласно данным проекта, российская армия продвинулась на фронте в Донецкой и Запорожской областях, приблизившись к населенным пунктам Дроновка, Клебан-Бык и Малая Токмачка.
Скриншот: DeepState
«Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Дроновки, Клебан-Быка и в Малой Токмачке», — отмечают аналитики DeepState.
Напомним, российская армия демонстрирует рекордно медленные темпы наступления в Украине, сообщили в Вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.
Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»