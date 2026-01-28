DeepState: РФ просувається в Донецькій та Запорізькій областях

OSINT-проєкт DeepState опублікував оновлену мапу бойових дій. За даними проєкту, російська армія просунулась на фронті в Донецькій та Запорізькій областях, наблизившись до населених пунктів Дронівка, Клебань-Бик та Мала Токмачка.
Скріншот: DeepState
«Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Дронівки, Клебань-Бика та в Малій Токмачці», — зазначають аналітики DeepState.
Нагадаємо, російська армія демонструє рекордно повільні темпи наступу в Україні, повідомили у Вашингтонському Центрі стратегічних та міжнародних досліджень.
Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»