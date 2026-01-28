CSIS: російська армія не змогла захопити Часів Яр за два роки

Фото: CSIS

Вашингтонський Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) у своїй щорічній доповіді констатує: російська армія демонструє рекордно повільні темпи наступу в Україні — найнижчі за 100 років сучасної військової історії.



За оцінками експертів, за величезних втрат — близько 35 тисяч осіб щомісяця — російські війська захопили лише 0,8% території України у 2023 році (4,8 тис. кв км) та 0,6% — у 2024-му (3,6 тис. кв км).



Деякі операції розвиваються із вкрай низькою швидкістю. Так, наступ на Часів Яр, що розпочався у лютому 2024 року, просувається всього на 15 метрів на день: за майже два роки війська пройшли лише 10 км і так і не захопили місто повністю.

У Куп'янську просування з листопада 2024 року становило 23 метри на день, а у напрямку Покровська — близько 70 метрів на день. CSIS наголошує, що мінімальні територіальні досягнення супроводжуються колосальними втратами.

З лютого 2022 по грудень 2025 втрати Росії оцінюються в 1,2 млн осіб, включаючи до 325 тисяч вбитих. Українська армія за цей час втратила близько 600 тисяч людей, з яких приблизно 140 тисяч убито.



У доповіді зазначається, що за два останні роки російська армія практично не отримала нових територіальних надбань. У перші тижні вторгнення РФ захопила 115 тис. кв км, але навесні 2022 року вже втратила 35 тис. кв км, а до листопада ЗСУ звільнили загалом 75 тис. кв км.



Зараз Росія контролює близько 120 тис. кв км — приблизно 20% території України, включаючи Крим та частини Донбасу, які перебували під контролем Москви до 2022 року.



Експерти CSIS роблять висновок, що стратегія Кремля орієнтована на виснаження: російське керівництво готове до високих втрат, сподіваючись у довгостроковій перспективі послабити українську армію та суспільство.

Скріншот: CSIS

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»