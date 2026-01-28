Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
CSIS: російська армія не змогла захопити Часів Яр за два роки
28 січня 2026, 19:37

Вашингтонський Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) у своїй щорічній доповіді констатує: російська армія демонструє рекордно повільні темпи наступу в Україні — найнижчі за 100 років сучасної військової історії.

За оцінками експертів, за величезних втрат — близько 35 тисяч осіб щомісяця — російські війська захопили лише 0,8% території України у 2023 році (4,8 тис. кв км) та 0,6% — у 2024-му (3,6 тис. кв км).

Деякі операції розвиваються із вкрай низькою швидкістю. Так, наступ на Часів Яр, що розпочався у лютому 2024 року, просувається всього на 15 метрів на день: за майже два роки війська пройшли лише 10 км і так і не захопили місто повністю.

У Куп'янську просування з листопада 2024 року становило 23 метри на день, а у напрямку Покровська — близько 70 метрів на день. CSIS наголошує, що мінімальні територіальні досягнення супроводжуються колосальними втратами.

З лютого 2022 по грудень 2025 втрати Росії оцінюються в 1,2 млн осіб, включаючи до 325 тисяч вбитих. Українська армія за цей час втратила близько 600 тисяч людей, з яких приблизно 140 тисяч убито.

У доповіді зазначається, що за два останні роки російська армія практично не отримала нових територіальних надбань. У перші тижні вторгнення РФ захопила 115 тис. кв км, але навесні 2022 року вже втратила 35 тис. кв км, а до листопада ЗСУ звільнили загалом 75 тис. кв км.

Зараз Росія контролює близько 120 тис. кв км — приблизно 20% території України, включаючи Крим та частини Донбасу, які перебували під контролем Москви до 2022 року.

Експерти CSIS роблять висновок, що стратегія Кремля орієнтована на виснаження: російське керівництво готове до високих втрат, сподіваючись у довгостроковій перспективі послабити українську армію та суспільство.

Нагадаємо, на Донеччині ситуація навколо Дронівки ускладнюється: російська армія накопичує сили для штурму.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Часів Яр Донецька область Покровськ Куп'янськ
просування війск рф
Тотальна паспортизація мобільного зв'язку на окупованих територіях: Нові обмеження абонентів межують з абсурдом
І це ще не межа: російські законодавці готують нові посилення правил користування послугами мольного зв'язку та інтернету. Доходить до абсурду: в РФ хочуть, щоб співгромадяни дорожили своєю SIM-карткою, як і паспортом.
28 січня 2026, 18:43
